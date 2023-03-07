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Психолог Белолуцкая дала советы по развитию творческих способностей у дошкольников

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Заведующая лабораторией оценки профессиональных компетенций и развития взрослых Института урбанистики и глобального образования МГПУ кандидат психологических наук Анастасия Белолуцкая рассказала, как развивать творческие способности у детей дошкольного возраста.
Психолог Белолуцкая дала советы по развитию творческих способностей у дошкольников
  • Gettyimages.ru
  • © AzmanL

Прежде всего нужно создать ребёнку условия, чтобы он учился делать выбор каждый день, сообщила она в беседе с «Российской газетой». По её словам, именно с таких мелочей начинается очень важное умение — выбирать осознанно.

Также нужно дать ребёнку возможность действовать по собственному замыслу, а не по инструкции, давать открытые задания.

По мнению психолога, важно не ругать ребёнка за ошибки, чтобы не навязывать ему чувство вины. Ребёнок должен понимать, что ошибку можно исправить, и знать, как это сделать, подчеркнула Белолуцкая.

Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.

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