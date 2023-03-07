Психолог Ивкова: дружба с бывшими коллегами даёт человеку чувство защищённости

Клинический психолог Budu Кристина Ивкова рассказала, почему некоторые работники стремятся поддерживать отношения с бывшими коллегами.

«Люди, которые держатся за старый коллектив, интуитивно хотят сохранить состояние предсказуемости… Новый коллектив — это большое количество чужих людей, которые знакомы между собой. Для психики это большой стресс, потому так хочется держаться за прошлое ощущение защищённости», — объяснила она в разговоре с Life.ru.

По словам Ивковой, сохранить дружбу с коллегой на расстоянии может быть сложно, так как теряются общие темы и точки соприкосновения, на которых основывались дружеские отношения. Однако это нормальное явление, заверила психолог.

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