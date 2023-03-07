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Психолог Ивкова: дружба с бывшими коллегами даёт человеку чувство защищённости

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Клинический психолог Budu Кристина Ивкова рассказала, почему некоторые работники стремятся поддерживать отношения с бывшими коллегами.
Психолог Ивкова: дружба с бывшими коллегами даёт человеку чувство защищённости
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Люди, которые держатся за старый коллектив, интуитивно хотят сохранить состояние предсказуемости… Новый коллектив — это большое количество чужих людей, которые знакомы между собой. Для психики это большой стресс, потому так хочется держаться за прошлое ощущение защищённости», — объяснила она в разговоре с Life.ru.

По словам Ивковой, сохранить дружбу с коллегой на расстоянии может быть сложно, так как теряются общие темы и точки соприкосновения, на которых основывались дружеские отношения. Однако это нормальное явление, заверила психолог.

Ранее психолог Артемий Сибирский в беседе с ФАН рассказал, как распознать обесценивающие отношения.

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