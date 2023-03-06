В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Как сообщает «Сиб.фм», об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.
За последнюю неделю зарегистрировали 735 случаев коронавируса, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущей.
Частично закрыты 27 детских садов и пять школ.
В целом в России за последние 24 часа выявили 11 163 случая COVID-19, передаёт ФАН.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.