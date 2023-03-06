Узнать больше

В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Новосибирской области заявили о росте заболеваемости COVID-19.
В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает «Сиб.фм», об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

За последнюю неделю зарегистрировали 735 случаев коронавируса, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущей.

Частично закрыты 27 детских садов и пять школ.

В целом в России за последние 24 часа выявили 11 163 случая COVID-19, передаёт ФАН.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить