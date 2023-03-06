Просветительский марафон «Международный женский день» пройдёт 8 марта

Российское общество «Знание» проведёт просветительский марафон «Международный женский день» 8 марта.

Об этом сообщает Life.ru.

Запланированы мастер-классы, открытые диалоги и интервью.

В частности, выступят биолог, лауреат премии президента России Анна Кудрявцева и популяризатор науки, преподаватель Школы развития «Маяк» Дарья Огаркова.

Также в марафоне примут участие президент компании InfoWatch, глава ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская и старший инвестиционный директор АФК «Система» Оксана Косаченко.

Акция будет проходить в региональных студиях общества «Знание» в Москве, Вологде, Туле, Архангельске, Екатеринбурге, Курске, Саранске, Сочи, Казани и Владивостоке.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что сеть «Москино» подготовила специальную программу «Синематека: 8 Марта» к Международному женскому дню.