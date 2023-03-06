Узнать больше

В Москве запустили акцию «Дари радость на Пасху»

Короткая ссылка
В Москве запустили благотворительную акцию «Дари радость на Пасху».
В Москве запустили акцию «Дари радость на Пасху»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на православную службу помощи «Милосердие».

«В этом году сотрудники и добровольцы службы будут в том числе поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве», — заявили в организации.

Участники акции также планируют поздравить пациентов госпиталей Москвы и Московской области.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить