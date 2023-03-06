В Москве запустили акцию «Дари радость на Пасху»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на православную службу помощи «Милосердие».
«В этом году сотрудники и добровольцы службы будут в том числе поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве», — заявили в организации.
Участники акции также планируют поздравить пациентов госпиталей Москвы и Московской области.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.