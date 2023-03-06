В Москве запустили акцию «Дари радость на Пасху»

В Москве запустили благотворительную акцию «Дари радость на Пасху».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на православную службу помощи «Милосердие».

«В этом году сотрудники и добровольцы службы будут в том числе поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве», — заявили в организации.

Участники акции также планируют поздравить пациентов госпиталей Москвы и Московской области.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.