Депутат Колунов назвал преимущества продажи квартиры с ипотечным долгом

Депутат Госдумы, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов высказался о плюсах продажи квартиры с ипотечным долгом.

«Граждане продают ипотечную квартиру, чтобы купить жильё побольше или в связи с переездом. В настоящее время такие сделки — нормальная практика», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, обстоятельства продажи такого жилья могут быть разными: одни меняют квартиру в связи с рождением детей, другие переезжают в другой город, третьим срочно нужна крупная сумма.

«Квартира в ипотеке — полноценный объект гражданских отношений и может быть отчуждена её собственником. При этом по закону собственник квартиры, находящейся в ипотеке, не вправе её продавать без согласия банка», — уточнил Колунов.

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