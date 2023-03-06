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Депутат Колунов назвал преимущества продажи квартиры с ипотечным долгом

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Депутат Госдумы, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов высказался о плюсах продажи квартиры с ипотечным долгом.
Депутат Колунов назвал преимущества продажи квартиры с ипотечным долгом
  • РИА Новости

«Граждане продают ипотечную квартиру, чтобы купить жильё побольше или в связи с переездом. В настоящее время такие сделки — нормальная практика», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, обстоятельства продажи такого жилья могут быть разными: одни меняют квартиру в связи с рождением детей, другие переезжают в другой город, третьим срочно нужна крупная сумма.

«Квартира в ипотеке — полноценный объект гражданских отношений и может быть отчуждена её собственником. При этом по закону собственник квартиры, находящейся в ипотеке, не вправе её продавать без согласия банка», — уточнил Колунов.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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