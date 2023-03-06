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Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков

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Тюменская область России и Узбекистан договорились о сотрудничестве в развитии индустриальных парков.
Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Примером обсуждения совместного развития стал индустриальный парк в городе Чирчике Ташкентской области. Он был создан год назад российской управляющей компанией для локализации отечественных производств на территории Узбекистана», — отмечается в сообщении.

Аналогичные задачи по развитию бизнеса и территории имеются в Тюмени.

Ранее ФАН сообщало, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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