Тюменская область и Узбекистан будут сотрудничать в развитии индустриальных парков

Тюменская область России и Узбекистан договорились о сотрудничестве в развитии индустриальных парков.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Примером обсуждения совместного развития стал индустриальный парк в городе Чирчике Ташкентской области. Он был создан год назад российской управляющей компанией для локализации отечественных производств на территории Узбекистана», — отмечается в сообщении.

Аналогичные задачи по развитию бизнеса и территории имеются в Тюмени.

Ранее ФАН сообщало, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.