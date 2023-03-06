В Крыму заявили о снижении числа выявленных поддельных банкнот на 26% в 2022 году

В Крыму заявили о снижении количества выявленных поддельных банкнот на 26% в 2022 году.

Как сообщает «Крым 24», об этом заявила ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Республике Крым Наталья Носова.

«Поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей за 2022 год выявлено 289, что на 117 купюр меньше, чем в 2021 году. Также из оборота изъято 39 тысячных купюр — на 11 меньше, чем годом ранее, 42 двухтысячные и одна сторублёвая банкнота», — рассказала Носова.

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