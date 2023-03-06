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В Коломенской областной больнице отремонтируют стационар

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На работы по проектированию и капремонту стационара Коломенской областной больницы направят более 627 млн рублей.
В Коломенской областной больнице отремонтируют стационар
  • РИА Новости

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», соответствующий тендер опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы должны пройти в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023—2027 годы.

Общая площадь здания составляет около 5670 кв. м. В ходе работ будут обновлены потолки, стены, инженерные системы.

Среди обязательных помещений — приёмные отделения, отделения анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии, операционные, диагностические, кабинеты КТ, МРТ и рентген на первых этажах, палатные отделения, центральные стерилизованные отделения и больничные аптеки.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.

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