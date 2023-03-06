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В Подмосковье запустили образовательный проект «Школа жизни»

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В Московской области запустили образовательный проект «Школа жизни», в рамках которого детей научат общаться с теми, кто столкнулся с инвалидностью.
В Подмосковье запустили образовательный проект «Школа жизни»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ученики 1—11 классов подмосковных школ смогут больше узнать о том, как общаться с людьми, столкнувшимися с инвалидностью, а также сделать первые шаги в добровольческой деятельности. Для школьников организуют лекции и другие полезные мероприятия, в числе них — «Уроки добра», — заявил министр образования региона Илья Бронштейн.

По его словам, в 2022 году «Школа жизни» успешно прошла в Красногорске, Балашихе и Ленинском округе.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.

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