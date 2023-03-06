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В Петербурге планируют воссоздать историческую люстру в библиотеке Маяковского

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В библиотеке имени В.В. Маяковского в Петербурге планируют воссоздать историческую люстру, которая украшала пространство купола ротонды бывшей голландской реформатской церкви на Невском проспекте, 20.
В Петербурге планируют воссоздать историческую люстру в библиотеке Маяковского
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на слова заведующей отделом литературы по искусству и музыке «НевскийART» Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Ольги Довгарь.

«В этом году руководством библиотеки Маяковского запланированы работы по обследованию купола и проектированию самой люстры. Затем будет решаться вопрос по её изготовлению», — сказала она.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге реставрацию и ремонт фасадов Соборной мечети планируют завершить в 2023 году.

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