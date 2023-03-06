В Петербурге планируют воссоздать историческую люстру в библиотеке Маяковского

В библиотеке имени В.В. Маяковского в Петербурге планируют воссоздать историческую люстру, которая украшала пространство купола ротонды бывшей голландской реформатской церкви на Невском проспекте, 20.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на слова заведующей отделом литературы по искусству и музыке «НевскийART» Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Ольги Довгарь.

«В этом году руководством библиотеки Маяковского запланированы работы по обследованию купола и проектированию самой люстры. Затем будет решаться вопрос по её изготовлению», — сказала она.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге реставрацию и ремонт фасадов Соборной мечети планируют завершить в 2023 году.