В Петербурге планируют воссоздать историческую люстру в библиотеке Маяковского
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на слова заведующей отделом литературы по искусству и музыке «НевскийART» Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского Ольги Довгарь.
«В этом году руководством библиотеки Маяковского запланированы работы по обследованию купола и проектированию самой люстры. Затем будет решаться вопрос по её изготовлению», — сказала она.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге реставрацию и ремонт фасадов Соборной мечети планируют завершить в 2023 году.