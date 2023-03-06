В Тюменской области направят 3,9 млрд рублей на поддержку АПК в 2023 году

В Тюменской области направят 3,9 млрд рублей на господдержку сельскохозяйственного производства в 2023 году.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Сегодня идёт подготовка к посевным работам, и мы понимаем, что эта сфера, безусловно, требует государственной поддержки. Несмотря на все сложности, в бюджете мы всегда предусматриваем на это средства, сохраняя основные направления поддержки», — заявил губернатор Александр Моор.

Для производителей будут доступны все виды субсидирования. Также вводятся новые меры поддержки.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.