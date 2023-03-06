В Салехарде рассказали о работе по борьбе с несанкционированными свалками
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию города.
Также в городе разместят 10 фотоловушек для предотвращения стихийного выброса мусора.
Продолжатся работы по расчистке водоохранной зоны реки Полуй, которые ведутся с 2020 года. К настоящему времени расчищено около 45 га береговой линии, отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО. В 2023 году должна быть расчищена территория площадью 6,61 га.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.