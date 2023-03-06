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В Салехарде рассказали о работе по борьбе с несанкционированными свалками

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В Салехарде выявили 27 несанкционированных свалок, большую часть из них ликвидируют до конца 2023 года.
В Салехарде рассказали о работе по борьбе с несанкционированными свалками
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на администрацию города.

Также в городе разместят 10 фотоловушек для предотвращения стихийного выброса мусора.

Продолжатся работы по расчистке водоохранной зоны реки Полуй, которые ведутся с 2020 года. К настоящему времени расчищено около 45 га береговой линии, отметили в пресс-службе губернатора ЯНАО. В 2023 году должна быть расчищена территория площадью 6,61 га.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

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