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В Народном фронте прокомментировали предложение заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные

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Главный эксперт в сфере ЖКХ Общероссийского народного фронта Светлана Калинина высказалась о предложении заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.
В Народном фронте прокомментировали предложение заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные
  • РИА Новости

«Что делать там, где нет интернет-покрытия? Где нет службы «одно окно»? Может быть, есть смысл в центральных регионах, Москве, Санкт-Петербурге сделать пробный вариант — тут более 70% людей платят по картам. Однако пенсионеры до сих пор пользуются бумажным вариантом», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в случае спорных вопросов по платежам и необходимости идти в суд требуется бумажная версия квитанции.

«Значит, нужно создать службы, которые могут предоставлять печатный вариант бесплатно по запросу. Сейчас УК этого не делают», — добавила Калинина.

Ранее газета «Известия» сообщала, что РЭО предложил заменить бумажные платёжки за ЖКУ на электронные.

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