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В Удмуртии запись детей в первые классы начнётся 20 марта

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Запись первоклассников в школы Удмуртии начнётся с 20 марта.
В Удмуртии запись детей в первые классы начнётся 20 марта
  • РИА Новости

Каждый город и район сам определит дату начала приёмной кампании, но не позднее 1 апреля, сообщает udm-info.ru.

Первый этап записи продлится до 30 июня — в этот период будут приниматься документы от льготников и детей по прописке. С 6 июля по 5 сентября заявление могут подать все семьи, независимо от места проживания детей.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.

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