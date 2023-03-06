В Удмуртии запись детей в первые классы начнётся 20 марта

Запись первоклассников в школы Удмуртии начнётся с 20 марта.

Каждый город и район сам определит дату начала приёмной кампании, но не позднее 1 апреля, сообщает udm-info.ru.

Первый этап записи продлится до 30 июня — в этот период будут приниматься документы от льготников и детей по прописке. С 6 июля по 5 сентября заявление могут подать все семьи, независимо от места проживания детей.

Ранее ФАН сообщало, что более 100 площадок приняли участников диктанта на языках народов Карачаево-Черкесии.