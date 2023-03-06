Песков: решение о дальнейшей судьбе «Северных потоков» должно приниматься акционерами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о дальнейшей судьбе «Северных потоков» должно приниматься акционерами.

«Это нужно обращаться, спрашивать у компании «Газпром», которая является так или иначе акционером этого международного проекта. И, конечно, это решение, которое должно приниматься коллегиально, всеми акционерами», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном закрытии трубопроводов.

Ранее в СМИ появилась информация, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», три из четырёх ниток которых получили повреждения в результате взрывов, намерены законсервировать, поскольку в данный момент отсутствуют планы по их ремонту.