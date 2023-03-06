Узнать больше

Бочкарёв: БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги

Короткая ссылка
Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена позволит разгрузить действующие линии подземки и автомагистрали, а также улучшит транспортную ситуацию в столице, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги
  • РИА Новости

«Запуск Большой кольцевой линии метро непосредственно улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек», — сказал Бочкарёв.

По его словам, БКЛ также соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от Кольцевой линии.

«За счёт существенного снижения нагрузки на другие линии и появления многочисленных альтернативных маршрутов поездок положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры метрополитена. На многих из этих маршрутов экономия времени при ежедневных поездках составит до 35—45 минут», — отметил заммэра.

Он добавил, что за счёт отказа от части поездок на личном автомобиле в пользу общественного транспорта снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали.

«Ранее на уже запущенных отрезках БКЛ мы наблюдали перераспределение трафика: пассажиры, которые ехали до Кольцевой линии, зачастую пересаживались раньше, потому что это экономило время в пути», — сказал, со своей стороны, Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

По его словам, БКЛ — это полностью подземная линия, которая максимально интегрирована в систему метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить