Бочкарёв: БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена позволит разгрузить действующие линии подземки и автомагистрали, а также улучшит транспортную ситуацию в столице, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Запуск Большой кольцевой линии метро непосредственно улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек», — сказал Бочкарёв.

По его словам, БКЛ также соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от Кольцевой линии.

«За счёт существенного снижения нагрузки на другие линии и появления многочисленных альтернативных маршрутов поездок положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры метрополитена. На многих из этих маршрутов экономия времени при ежедневных поездках составит до 35—45 минут», — отметил заммэра.

Он добавил, что за счёт отказа от части поездок на личном автомобиле в пользу общественного транспорта снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали.

«Ранее на уже запущенных отрезках БКЛ мы наблюдали перераспределение трафика: пассажиры, которые ехали до Кольцевой линии, зачастую пересаживались раньше, потому что это экономило время в пути», — сказал, со своей стороны, Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

По его словам, БКЛ — это полностью подземная линия, которая максимально интегрирована в систему метрополитена.