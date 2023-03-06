Бочкарёв: БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги
- РИА Новости
«Запуск Большой кольцевой линии метро непосредственно улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек», — сказал Бочкарёв.
По его словам, БКЛ также соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от Кольцевой линии.
«За счёт существенного снижения нагрузки на другие линии и появления многочисленных альтернативных маршрутов поездок положительный эффект от ввода БКЛ почувствуют все пассажиры метрополитена. На многих из этих маршрутов экономия времени при ежедневных поездках составит до 35—45 минут», — отметил заммэра.
Он добавил, что за счёт отказа от части поездок на личном автомобиле в пользу общественного транспорта снизится нагрузка на Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали.
«Ранее на уже запущенных отрезках БКЛ мы наблюдали перераспределение трафика: пассажиры, которые ехали до Кольцевой линии, зачастую пересаживались раньше, потому что это экономило время в пути», — сказал, со своей стороны, Евгений Михайленко, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
По его словам, БКЛ — это полностью подземная линия, которая максимально интегрирована в систему метрополитена.