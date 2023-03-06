Средний возраст жительниц Удмуртии составил 42,3 года

Удмуртстат в преддверии 8 Марта поделился статистикой, согласно которой средний возраст жительниц республики составляет 42,3 года.

Об этом пишет izh.kp.ru.

На начало 2022 года в Удмуртии жили 785,2 тыс. женщин, что составляло 54% от общего количества жителей региона. Так, в среднем на 1 тыс. женщин приходилось 845 мужчин.

При этом около 50% женщин Удмуртии — трудоспособного возраста, 18% — девушки 15 лет и младше, 33% — пенсионерки. Также в республике проживают 28 долгожительниц, которым более 100 лет.

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