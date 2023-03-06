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В Москве более 100 тысяч учеников девятых классов прошли регистрацию на сдачу ОГЭ

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В Москве более 101 тыс. девятиклассников подали заявки на участие в ОГЭ на портале mos.ru до 1 марта.
В Москве более 100 тысяч учеников девятых классов прошли регистрацию на сдачу ОГЭ
  • РИА Новости

После 1 марта подать заявку можно только по уважительной причине (участие в олимпиадах или соревнованиях, болезнь), передаёт НТВ.

Девятиклассники при наличии уважительных причин могут внести изменения и в поданное в электронном виде заявление на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА).

Как уточняется, досрочный период сдачи ОГЭ проводится с 21 апреля по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля.

Ранее НСН сообщала, что количество пользователей Московской электронной школы (МЭШ) приближается к трём миллионам.

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