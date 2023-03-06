Возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта расширили в Москве

Расширение возможностей комплексного сервиса искусственного интеллекта в Москве позволило нейросети одновременно выявлять до девяти патологий вместо четырёх.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

Теперь искусственный интеллект может выявлять признаки эмфиземы лёгких.

Умные алгоритмы работают в поликлиниках Москвы с 2020 года в рамках программы по внедрению современных технологий в работу учреждений. Использование алгоритмов оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.