Возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта расширили в Москве
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.
Теперь искусственный интеллект может выявлять признаки эмфиземы лёгких.
Умные алгоритмы работают в поликлиниках Москвы с 2020 года в рамках программы по внедрению современных технологий в работу учреждений. Использование алгоритмов оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.