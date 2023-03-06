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Возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта расширили в Москве

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Расширение возможностей комплексного сервиса искусственного интеллекта в Москве позволило нейросети одновременно выявлять до девяти патологий вместо четырёх.
Возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта расширили в Москве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

Теперь искусственный интеллект может выявлять признаки эмфиземы лёгких.

Умные алгоритмы работают в поликлиниках Москвы с 2020 года в рамках программы по внедрению современных технологий в работу учреждений. Использование алгоритмов оплачивается за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.

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