В Москве льготное питание для детей из малообеспеченных семей стали назначать автоматически
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
При оформлении ежемесячных выплат на ребёнка, электронная услуга «Подача заявления о предоставлении питания за счёт средств бюджета города Москвы» предоставляется автоматически.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.