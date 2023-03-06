В Москве льготное питание для детей из малообеспеченных семей стали назначать автоматически

Малообеспеченным жителям Москвы с детьми больше не нужно подавать заявление на льготное питание в школьных столовых. Теперь эта услуга предоставляется в проактивном режиме.

РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы. При оформлении ежемесячных выплат на ребёнка, электронная услуга «Подача заявления о предоставлении питания за счёт средств бюджета города Москвы» предоставляется автоматически. Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.