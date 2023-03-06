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Педиатр Морозова назвала возраст, когда ребёнок может начать чаще болеть

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Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Екатерина Морозова рассказала, что частая заболеваемость ОРВИ, аллергические и аутоиммунные заболевания, а также быстрая утомляемость могут свидетельствовать о нестабильной работе иммунной системы ребёнка.
Педиатр Морозова назвала возраст, когда ребёнок может начать чаще болеть
  • Gettyimages.ru

Детский организм имеет ряд особенностей, предрасполагающих к высокому риску заболеваемости, объяснила она в беседе с РИАМО.

По её словам, в жизни ребёнка есть критические периоды развития, когда возрастающий уровень обмена веществ, направленный на обеспечение интенсивного роста и веса, приводит к уменьшению резервов защиты — снижению иммунитета. Эти периоды, как правило, приходятся на возраст от четырёх до шести лет и от 10 до 12 лет. Тогда дети могут чаще болеть.

«К 15 годам иммунная система фактически доходит до своего пикового состояния в развитии, а уже после начинается процесс постепенного снижения», — заключила Морозова.

Ранее детский психолог для мам Анастасия Шакирова в беседе с ФАН заявила, что арт-терапия может быть полезна в работе с детьми.

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