Система-112 Подмосковья приняла 72 млн вызовов с 2015 года

Операторы Системы-112, которую запустили в Московской области в 2015 году, обработали более 72 млн вызовов.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отмечается, ежедневно вызовы принимают более 370 операторов службы. Они получают около 35 тыс. звонков в сутки. За семь лет работы они обработали 18 млн обращений в адрес скорой помощи и 6 млн — в ГИБДД.

Остальные заявки были направлены газовым службам, комитету лесного хозяйства, пожарной охране и другим ведомствам.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.