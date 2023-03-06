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Аналитики сообщили о росте стоимости автомобилей с пробегом в России с начала 2023 года

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По данным «Авито Авто», цены на подержанные автомобили в России увеличились на 6,7% с начала текущего года.
Аналитики сообщили о росте стоимости автомобилей с пробегом в России с начала 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Средняя стоимость авто с пробегом в начале 2023 года составила 800 тыс. рублей. По сравнению с концом прошлого года цена выросла на 6,7%.

При этом популярность подержанных машин также выросла на 7,2%. Самыми ходовыми моделями среди авто с пробегом стали Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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