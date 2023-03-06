Аналитики сообщили о росте стоимости автомобилей с пробегом в России с начала 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
Средняя стоимость авто с пробегом в начале 2023 года составила 800 тыс. рублей. По сравнению с концом прошлого года цена выросла на 6,7%.
При этом популярность подержанных машин также выросла на 7,2%. Самыми ходовыми моделями среди авто с пробегом стали Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.