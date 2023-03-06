Исследование: 46% россиян готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты
- РИА Новости
Об этом пишет газета «Известия».
Из тех, кто согласен переехать, 57% мужчин и 43% женщин.
«Чаще всего респонденты отмечали, что готовы к переезду в субъекты Центрального федерального округа (75%). На втором месте по популярности оказался Северо-Западный округ (18%), на третьем — Дальневосточный (17%)», — говорится в исследовании.
Максимальные запросы по уровню зарплаты, из-за которой специалист мог бы задуматься о переезде, наблюдаются у представителей IT и телекоммуникационной отрасли (167,3 тыс. рублей), строителей (151,5 тыс. рублей) и работников банковской сферы (149,6 тыс. рублей).
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.