Исследование: 46% россиян готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

Сервис «Работа.ру» и компания «СберСтрахование жизни» провели исследование и выяснили, что 46% опрошенных россиян готовы к переезду в другой регион страны ради высоких заработков. Остальные 54% респондентов не намерены менять место жительства.

Об этом пишет газета «Известия».

Из тех, кто согласен переехать, 57% мужчин и 43% женщин.

«Чаще всего респонденты отмечали, что готовы к переезду в субъекты Центрального федерального округа (75%). На втором месте по популярности оказался Северо-Западный округ (18%), на третьем — Дальневосточный (17%)», — говорится в исследовании.

Максимальные запросы по уровню зарплаты, из-за которой специалист мог бы задуматься о переезде, наблюдаются у представителей IT и телекоммуникационной отрасли (167,3 тыс. рублей), строителей (151,5 тыс. рублей) и работников банковской сферы (149,6 тыс. рублей).

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.