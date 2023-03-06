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Эксперт по этикету Холгова назвала сладости и цветы безошибочными подарками к 8 Марта

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Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова дала советы по подбору подарков близким и коллегам к 8 Марта.
Эксперт по этикету Холгова назвала сладости и цветы безошибочными подарками к 8 Марта
  • Gettyimages.ru

«С точки зрения этикета, конечно, мы отталкиваемся от того, что человек хочет получить... Это могут быть красивые солнечные очки, какая-то сумка, книга, может быть, украшения», — поделилась она с телеканалом «360».

Также этикетом определяется список безошибочных подарков. В него входят красиво оформленные сладости, шампанское, цветы, книга в хорошем переплёте, ювелирные изделия, предметы столового серебра, фарфор, отметила Холгова.

Не стоит дарить подарочные сертификаты, это считается дурным тоном, заключила специалист.

Ранее, как сообщал портал Nation News, аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.

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