Эксперт по этикету Холгова назвала сладости и цветы безошибочными подарками к 8 Марта

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова дала советы по подбору подарков близким и коллегам к 8 Марта.

«С точки зрения этикета, конечно, мы отталкиваемся от того, что человек хочет получить... Это могут быть красивые солнечные очки, какая-то сумка, книга, может быть, украшения», — поделилась она с телеканалом «360».

Также этикетом определяется список безошибочных подарков. В него входят красиво оформленные сладости, шампанское, цветы, книга в хорошем переплёте, ювелирные изделия, предметы столового серебра, фарфор, отметила Холгова.

Не стоит дарить подарочные сертификаты, это считается дурным тоном, заключила специалист.

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