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Разработчик: ВС России получат маскировку-«трансформер» для Крайнего Севера

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Гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк рассказал, что комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая для Средней полосы, создан для российской армии.

«На текущий момент нами разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе. Впереди государственные испытания и постановка на снабжение», — сказал он РИА Новости.

Ранее гендиректор ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин заявил, что в России создаётся комплект маскировки, который будет делать бойца невидимым для тепловизоров.

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