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Журналист Трифанов сообщил, что находится в отделении нейрохирургии

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Ведущий телеканала «Матч ТВ» Илья Трифанов рассказал, почему «Чемпионские высоты» завершились без его участия.

«В ночь с 26 на 27 февраля я поскользнулся и со всей силы ударился головой о кафельный пол, спускаясь со второго этажа коттеджа за водой. Повреждения оказались серьёзнее, чем ожидалось. Нахожусь в областной больнице Архангельска в отделении Нейрохирургии»,  —написал Трифанов в Telegram-канале. 

«Чемпионские высоты» завершились масс-стартом на 50 км, победу в котором одержал Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 2 часа 6 минут 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала завершение соревнований «Чемпионские высоты».

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