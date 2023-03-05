Львова-Белова: детей из новых регионов дают семьям под опеку, а не на усыновление

Детей из новых регионов дают семьям под опеку, а не на усыновление, так как их легче вернуть кровным родственникам, если они найдутся.

Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам детей Мария Львова-Белова в программе «Церковь и мы».

«У нас усыновления из новых регионов нет вообще, в принципе. У нас есть только опека или приёмная семья для того, чтобы если в случае появления там родственников, людей, которые могут претендовать на этого ребёнка, это было (передать родственникам. — RT) проще сделать», — цитирует её РИА Новости.

16 февраля президент России Владимир Путин заявил, что количество обращений от граждан, которые хотели бы усыновить детей из четырёх новых регионов России, растёт.