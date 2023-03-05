Глава района Исаев: диверсанты в Брянской области били из гранатомёта по дому с детьми

Украинские террористы, совершившие нападение в Брянской области, ударили из гранатомёта по дому, где в тот момент находилась женщина с двумя детьми.

Об этом заявил глава Климовского района Александр Исаев.

Он показал место происшествия губернатору области Александру Богомазу.

«Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они ещё лежали, в этот момент был произведён обстрел из автоматов, в последующем был нанесён удар из гранатомёта, домовладение загорелось», — передаёт слова Исаева РИА Новости.

По его словам, женщина и дети выскочили через окно и уползли.

Ранее стало известно, что в базе розыска Министерства внутренних дел России появился предполагаемый соучастник атаки на Брянскую область — Илья Богданов.

Богомаз заявил о завершении восстановительных работ после теракта.