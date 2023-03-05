Глава района Исаев: диверсанты в Брянской области били из гранатомёта по дому с детьми
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Об этом заявил глава Климовского района Александр Исаев.
Он показал место происшествия губернатору области Александру Богомазу.
«Вот этот дом, женщина с ребятами находилась внутри, они ещё лежали, в этот момент был произведён обстрел из автоматов, в последующем был нанесён удар из гранатомёта, домовладение загорелось», — передаёт слова Исаева РИА Новости.
По его словам, женщина и дети выскочили через окно и уползли.
Ранее стало известно, что в базе розыска Министерства внутренних дел России появился предполагаемый соучастник атаки на Брянскую область — Илья Богданов.
Богомаз заявил о завершении восстановительных работ после теракта.