Росгвардия доставила гуманитарный груз в школы и детские сады ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Более 15 т муки, гречневой, рисовой и пшённой круп для обеспечения питания детей Донбасса не без помощи отзывчивых людей собрали и доставили военнослужащие Росгвардии», — указали в ведомстве.
В Росгвардии отметили, что уже через несколько часов большую часть продуктов отправили в столовые комбинаты школ и детсадов.
Ранее ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области.