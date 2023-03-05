Росгвардия доставила гуманитарный груз в школы и детские сады ДНР

Военнослужащие Росгвардии доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Более 15 т муки, гречневой, рисовой и пшённой круп для обеспечения питания детей Донбасса не без помощи отзывчивых людей собрали и доставили военнослужащие Росгвардии», — указали в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что уже через несколько часов большую часть продуктов отправили в столовые комбинаты школ и детсадов.

Ранее ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области.