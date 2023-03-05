Узнать больше

Росгвардия доставила гуманитарный груз в школы и детские сады ДНР

Короткая ссылка
Военнослужащие Росгвардии доставили гуманитарный груз для дошкольных учреждений и школ райцентра на юге Донецкой Народной Республики.
Росгвардия доставила гуманитарный груз в школы и детские сады ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Более 15 т муки, гречневой, рисовой и пшённой круп для обеспечения питания детей Донбасса не без помощи отзывчивых людей собрали и доставили военнослужащие Росгвардии», — указали в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что уже через несколько часов большую часть продуктов отправили в столовые комбинаты школ и детсадов.

Ранее ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить