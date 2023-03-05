Узнать больше

Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили обвинение

Короткая ссылка
В Свердловском областном суде заявили, что фигуранту дела о покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области Владлену Меньшикову ужесточили обвинение.
Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили обвинение
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, ему добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности России и в публичных призывах к терроризму. 

«Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (Покушение на диверсию), ст. 275.1 (Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) и ст. 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности)», — сообщили в суде.

Уточняется, что на момент задержания и ареста Меньшикову вменялась только статья о диверсии.

В начале февраля ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить