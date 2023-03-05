Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили обвинение

В Свердловском областном суде заявили, что фигуранту дела о покушении на диверсию на железной дороге в Свердловской области Владлену Меньшикову ужесточили обвинение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, ему добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности России и в публичных призывах к терроризму.

«Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (Покушение на диверсию), ст. 275.1 (Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России) и ст. 205.2 (Публичные призывы к террористической деятельности)», — сообщили в суде.

Уточняется, что на момент задержания и ареста Меньшикову вменялась только статья о диверсии.

В начале февраля ФСБ задержала троих россиян, готовивших теракты на железной дороге в Свердловской области.