Любимова обсудила с комитетом по культуре развитие культурной сферы в новых регионах

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила развитие культурной сферы в новых регионах России с членами комитета по культуре.

«На встрече особое внимание уделили работе с новыми регионами — это безусловный приоритет в работе и правительства, и законодателей», — написала Любимова в Telegram.

Она отметила, что Минкульт в настоящее время занимается техническим оснащением залов, организацией в новых регионах кинопроката, гастролей и агитбригад, цирковых представлений.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.