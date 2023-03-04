Узнать больше

Любимова обсудила с комитетом по культуре развитие культурной сферы в новых регионах

Короткая ссылка
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила развитие культурной сферы в новых регионах России с членами комитета по культуре.
Любимова обсудила с комитетом по культуре развитие культурной сферы в новых регионах
  • РИА Новости

«На встрече особое внимание уделили работе с новыми регионами — это безусловный приоритет в работе и правительства, и законодателей», — написала Любимова в Telegram.

Она отметила, что Минкульт в настоящее время занимается техническим оснащением залов, организацией в новых регионах кинопроката, гастролей и агитбригад, цирковых представлений.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить