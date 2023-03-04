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Мурашко: медосмотры в новых регионах России прошли уже более половины детей

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины детей в новых российских регионах уже прошли медицинские осмотры.
Мурашко: медосмотры в новых регионах России прошли уже более половины детей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в приветствии Мурашко участникам Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

«Ведётся активная совместная работа по организации углублённых профилактических медицинских осмотров детей на новых территориях Российской Федерации... проведены медицинские осмотры более половины детей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, осмотры проведены силами мобильных медицинских бригад, сформированных из специалистов разных российских субъектов.

Ранее сообщалось, что в Московской области профилактические медосмотры в 2022 году прошли 2,6 млн человек, из них более 1,9 млн побывали на диспансеризации.

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