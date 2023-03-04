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Минкультуры России не поддержало прокат фильмов из недружественных стран без лицензии

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Прокат ввезённых через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран без лицензии ограничивает права зарубежных правообладателей.
Минкультуры России не поддержало прокат фильмов из недружественных стран без лицензии
  • РИА Новости

Об этом говорится в официальном ответе Министерства культуры России.

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — приводит текст документа РИА Новости.

В начале августа сообщалось, что российская Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в короткие сроки разработать и принять меры поддержки индустрии кинопроката. В открытом письме глава организации Алексей Воронков отметил, что уже предпринятых шагов по спасению этого бизнеса недостаточно.

В разговоре с RT он высказал мнение, что помочь кинотеатрам может либо финансовая поддержка до момента насыщения рынка российскими лентами, либо решение проблемы бездоговорного использования прав на показ зарубежных фильмов с обязательной выплатой вознаграждения правообладателю.

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