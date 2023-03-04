Прокуратура возбудила дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы
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Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что расследование ведётся под контролем прокуратуры Москвы.
Согласно последним данным, в результате ЧП один человек погиб и ещё двое пострадали.
Ранее в МЧС Москвы сообщили, что на западе столицы произошло обрушение строительных лесов, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться ещё люди.