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Прокуратура возбудила дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы

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Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело после обрушения строительных лесов на западе столицы.
Прокуратура возбудила дело после обрушения строительных лесов на западе Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что расследование ведётся под контролем прокуратуры Москвы.

Согласно последним данным, в результате ЧП один человек погиб и ещё двое пострадали.

Ранее в МЧС Москвы сообщили, что на западе столицы произошло обрушение строительных лесов, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться ещё люди.

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