ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что людям раздали несколько сотен продуктовых наборов. В них вошли крупы, масло, консервы и другие продукты.
По словам офицера ВС России, доставка осуществлялась в одни из самых труднодоступных населённых пунктов.
Ранее ФАН со ссылкой на гуманитарный центр Херсонской области сообщало, что участники гуманитарной миссии передали для школьников Херсонской области 11 тыс. канцелярских наборов.