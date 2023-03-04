ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области

Военнослужащие Вооружённых сил России и волонтёры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сёл Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что людям раздали несколько сотен продуктовых наборов. В них вошли крупы, масло, консервы и другие продукты.

По словам офицера ВС России, доставка осуществлялась в одни из самых труднодоступных населённых пунктов.

Ранее ФАН со ссылкой на гуманитарный центр Херсонской области сообщало, что участники гуманитарной миссии передали для школьников Херсонской области 11 тыс. канцелярских наборов.