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ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области

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Военнослужащие Вооружённых сил России и волонтёры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сёл Запорожской области.
ВС России доставили гуманитарную помощь в сёла Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что людям раздали несколько сотен продуктовых наборов. В них вошли крупы, масло, консервы и другие продукты.

По словам офицера ВС России, доставка осуществлялась в одни из самых труднодоступных населённых пунктов.

Ранее ФАН со ссылкой на гуманитарный центр Херсонской области сообщало, что участники гуманитарной миссии передали для школьников Херсонской области 11 тыс. канцелярских наборов.

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