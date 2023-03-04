В России почти вдвое возросло число преступлений с использованием оружия
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД России.
Отмечается, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в январе текущего года составило 1,6 тысяч.
«Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений», — говорится в заявлении.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 250 млрд рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений в прошлом году.
Также сообщалось, что в Москве убит один из разработчиков вакцины «Спутник V».