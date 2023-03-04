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В России почти вдвое возросло число преступлений с использованием оружия

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Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатки в России за январь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось почти на 50%.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в январе текущего года составило 1,6 тысяч.

«Также МВД России фиксирует увеличение числа погибших в результате преступлений», — говорится в заявлении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 250 млрд рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений в прошлом году.

Также сообщалось, что в Москве убит один из разработчиков вакцины «Спутник V».

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