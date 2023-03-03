В Удмуртии зарегистрировали 131 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 131 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Новых заболевших выявили в 19 из 30 административных территориях. Больше всего — в Ижевске (47 человек).

Показатель заболеваемости составляет 8,82 на 100 тыс. населения.

В целом в России за минувшие 24 часа зафиксировали 14 516 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.