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Спасший девочек в Брянской области мальчик пообщался с находящимся в зоне СВО братом

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Спасший девочек при теракте в Брянской области Фёдор пообщался по телефону со своим братом, который в настоящий момент находится в зоне СВО.

Фёдор рассказала брату о своём самочувствии отметив, что полученное в результате стрельбы украинских террористов ранение болит, однако он терпит.

В свою очередь брат мальчика похвалил его поступок и сказал, что оба старших брата, которые сейчас защищают родину, им гордятся. Он также пообещал навестить мальчика, как только вернётся.

Ранее сообщалось, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага» награждён мальчик Фёдор, который проявил героизм во время теракта в Климовском районе Брянской области.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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