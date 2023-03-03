В Нижегородской области выявили 506 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за минувшие 24 часа 287 жителей, госпитализирован 31.
С начала пандемии в регионе заболели более 500 тыс. человек, вылечились свыше 490 тыс.
Тем временем, в пресс-службе Смольного рассказали о поступлении новой партии вакцины от коронавируса в Санкт-Петербург, передаёт neva.today. Доставлено 32 тыс. комплектов доз.
Вакцинироваться можно в 161 пункте, также работают выездные бригады и мобильные пункты.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.