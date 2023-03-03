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В Кировской области утвердили программу «Строительство»

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Губернатор Кировской области Александр Соколов провёл заседание регионального правительства, на котором утвердили программу «Строительство» на 2023 — 2027 годы.
В Кировской области утвердили программу «Строительство»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает progorod43.

Документ предусматривает переход к среднесрочному планированию инвестиций в строительство объектов недвижимости.

«На заседании правительства в январе текущего года мы уже предварительно рассматривали проект программы. По итогам я просил, чтобы программа была обсуждена с профессиональным сообществом, депутатским корпусом, общественностью. И на мой взгляд, обсуждение прошло открыто и профессионально, получило отражение в СМИ», — сказал Соколов.

По его словам, при необходимости в документ будут вносить изменения и дополнения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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