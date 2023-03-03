В Союзе торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью ТЦ

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.

«Да, посещаемость подрастает, сейчас в качественных торговых центрах свободных мест практически нигде не осталось. Многие ретейлеры, подводя итоги года, говорят, что ситуация будет становиться лучше, поскольку вакуума в природе не бывает», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, посещаемость ТЦ и спрос постепенно восстанавливаются.

«Я надеюсь, что в этом году мы выйдем на показатели доковидного 2019 года», — сказал Шакиров.

Одной из причин поста посещаемости торговых центров эксперт считает развитие отечественных брендов.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.