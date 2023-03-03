Узнать больше

В Союзе торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью ТЦ

Короткая ссылка
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.
В Союзе торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью ТЦ
  • Gettyimages.ru
  • © benimage

«Да, посещаемость подрастает, сейчас в качественных торговых центрах свободных мест практически нигде не осталось. Многие ретейлеры, подводя итоги года, говорят, что ситуация будет становиться лучше, поскольку вакуума в природе не бывает», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, посещаемость ТЦ и спрос постепенно восстанавливаются.

«Я надеюсь, что в этом году мы выйдем на показатели доковидного 2019 года», — сказал Шакиров.

Одной из причин поста посещаемости торговых центров эксперт считает развитие отечественных брендов.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин  в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить