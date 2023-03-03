Путин подписал указ, расширяющий круг задач военкоматов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные комиссариаты будут принимать обращения о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и выполнять иные задачи федеральных органов и Минобороны.

Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что военные комиссариаты будут заниматься «рассмотрением обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организацией выдачи таких удостоверений».

Кроме того, Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, срывающих сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.