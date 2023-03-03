Путин подписал указ, расширяющий круг задач военкоматов
- РИА Новости
Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что военные комиссариаты будут заниматься «рассмотрением обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий и организацией выдачи таких удостоверений».
Кроме того, Путин подписал указ, согласно которому в российских компаниях, срывающих сроки по гособоронзаказу, будет вводиться внешнее управление в случае объявления военного положения.