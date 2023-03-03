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Мать пострадавшего при теракте в Брянской области 11-летнего Феди рассказала о характере мальчика

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Мать пострадавшего при теракте в Брянской области 11-летнего Феди назвала его главным защитником дома.

«В помощи никогда никому не отказывал. Если приболею, плохо — он всегда со мной рядом... Он у меня главный защитник дома», — рассказала она.

Она подчеркнула, что мальчик очень мужественный, как и двое его братьев, находящихся в зоне СВО.

«Я насчёт своих ребят уверена в них на 100%, что они такие боевые: всё-таки же я их одна растила», — добавила она.

Ранее в МИД России заявили, что убийства двух мирных жителей в Брянской области были совершены украинскими диверсантами из натовского оружия.

2 марта ФСБ России заявила, что силовики выдавили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, там по ним был нанесён массированный артиллерийский удар.

По последним данным, в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, также пострадал ребёнок.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом.

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