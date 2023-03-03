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Школьник из Санкт-Петербурга получил закрытый перелом ноги при выходе из автобуса

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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту травмирования 16-летнего подростка после поездки в автобусе.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

По предварительным данным, 2 марта девятиклассник выходил на остановке. Двери закрылись, юноше зажало ногу, и он упал. Несовершеннолетний получил закрытый перелом стопы и ссадины. Его доставили в больницу Святой Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что водитель автобуса 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022—2023 годах. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.

Ранее Nation News со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщало, что в Севастополе перед судом предстанет подросток, который сбил на электросамокате пожилую женщину.

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