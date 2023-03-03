В России предложили ввести обязательный экзамен по русскому языку во всех вузах страны

Руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко рассказал, что члены совета при президенте России по русскому языку предложили ввести обязательный экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов страны.

Совет обсудил предложения по реализации закона о государственном языке, изменения в который подписал президент России Владимир Путин, сообщил Деревянко в интервью «Газете.Ru».

По его словам, совет выступил с предложением ввести выпускной экзамен по русскому языку во всех вузах страны.

«Совет при президенте России также выступает категорически против решения Министерства науки России об отмене обязательного экзамена по русскому языку для поступающих в инженерные вузы и по техническим специальностям», — отметил Деревянко.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с Nation News высказалась о послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.