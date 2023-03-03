В Минцифры России заявили о перетоке мошеннических звонков в мессенджеры

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин заявил о перетоке мошеннических звонков в мессенджеры.

Об этом он заявил во время конференции «Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива».

«У нас сейчас очень большой переток на мессенджеры, но мы с ними там тоже боремся, там тоже есть технологии, с помощью которых можно сокращать объём фрода на тех же самых мессенджерах», — цитирует его РИА Новости.



По его словам, мошенники сегодня практически перестали звонить с номеров формата ABC, с кодом 495, 499 и других региональных номеров.

«Они есть, но с 95% они снизились до 2—3%», — добавил Бенгин.

Ранее в МВД России заявили, что рекордная сумма, украденная телефонными мошенниками, составила 500 млн рублей.