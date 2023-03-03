Травматолог Строганов назвал перегрузки одной из причин появления болей в колене

Василий Строганов, врач — травматолог-ортопед клиник «Атлас», рассказал о возможных причинах появления болей в колене.

«Причин боли в колене может быть много. Если это просто от перегрузки, то нужно наладить режим работы и отдыха или пересмотреть своё питание. После длительных нагрузок может развиться и воспаление», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в числе других причин — травмы, повреждение структуры мениска и связочного аппарата.

«Повреждение мениска — наиболее часто встречающаяся травма коленного сустава, которая может произойти при форсированном сгибе даже в бытовых ситуациях, например при спуске по лестнице, не говоря уже о занятиях спортом», — сообщил врач.

Кроме того, колено может болеть при истончении хряща.

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