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Специалист Мамонтов включил Кавказ в список привлекательных турнаправлений

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Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов перечислил популярные туристические направления.

«Камчатка — сейчас прекрасное направление для россиян», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, там развивается много проектов, есть планы по увеличению турпотока к 2030 году.

«Большой интерес в этом году вызывает Териберка, появилась прекрасная возможность увидеть китов, в этом году очень большая пришла стая китов. По-прежнему интересен Кавказ, более тёплый регион. В эти короткие праздники выбор был таким», — сообщил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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